Karabük gündem: Karabük'te okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcilerine yönelik toplantı düzenlendi

Gelen Karabük haberine göre Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla "1. Kanaat Dönemi Okul Müdürleri Kurulu ve Okul Aile Birliği Temsilcileri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla "1. Kanaat Dönemi Okul Müdürleri Kurulu ve Okul Aile Birliği Temsilcileri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, emniyet ve jandarma personeli, okul müdürleri ile okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, okul müdürlerinin sahada olacağını belirterek, onlara öğrencilere arkadaş yakınlığıyla yaklaşmalarını tavsiye etti.

Kitapların bu yıl da sıraların üzerinde öğrencileri beklediğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Öğrenci, derse hiçbir şekilde cep telefonuyla girmeyecek. Sosyal ve kültürel faaliyetler de çok önemli. Karabük olarak eğitimde çok başarılıyız. Sadece eğitim öğretimde başarılı değiliz, diğer alanlarda da başarılıyız. Akademik başarıda ülke çapında ilk 10'dayız. Her alanda başarılarımızı daha ileriye taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz sene spor dalında 7 uluslararası başarımız vardı, şu an 17'ye çıktı. Başarılıyız ve bu başarıyı el birliğiyle geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı bu tür faaliyetlerin içine çektiğimizde onların dünyaları değişiyor ve iyi insan yetiştirmiş oluyoruz."

Okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcilerinin ihtiyaç ve sorunları dile getirdiği toplantıda, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.