Karabük gündem: Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Gelen Karabük haberlerine göre Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. S.K. idaresindeki 34 EY 1157 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda N.Ç. (72) yönetimindeki 78 BJ 634 plakalı otomobille çarpıştı. 78 BJ 634 plakalı otomobilin sürücüsü N.Ç. ile yanındaki D.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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