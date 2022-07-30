Karabük gündem: Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi Karabük gündem haberi | Karabük'te bir eve giren tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karabük'te bir eve giren tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil evde oturan Fatma Ulusoy'un evine kapıdan tilki girdi. Bir süre evin içinde dolaşan tilki cep telefonuyla kayıt altına alındı. Fatma Ulusoy, AA muhabirine, evde bir tilki görünce çok şaşırdığını söyledi. Tilkiyi hemen cep telefonuyla görüntülediğini belirten Ulusoy, hayvanın evin içinde bir süre gezindikten sonra kapıdan dışarı çıktığını kaydetti. Güncel AA / Orhan Kuzu Güncel Haberler

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