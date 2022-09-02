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Karabük gündem: Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı

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Karabük gündem: Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı

Edinilen Karabük haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

K.Ö'nün kullandığı ATV, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde seyir halindeyken yoldaki kasise çıktıktan sonra çevredeki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan ATV'nin sürücüsü yere düştü.

Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ATV sürücüsünün yoldaki kasisten hızla geçmesi, aracın bir iş yerinin duvarına çarpması ve yere düşmesi ile iş yeri çalışanının sürücüye yardım için yanına gitmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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