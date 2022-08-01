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Karabük gündem haberleri... Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Karabük gündem haberleri... Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Karabük gündem haberi: Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te bazı ziyaretlerde bulundu.

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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te bazı ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi temaslar için kente gelen Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası İş Yeri Baştemsilciliğini ziyaretinde, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurul sonrasında yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını söyledi.

Genel kurulda kendilerine destek veren delegelere teşekkür eden Değirmenci, "Yeni dönemde daha iyiye ulaşmak adına fikir ayrılıklarını gidermek, sendikamızı daha ileriye taşımak ve büyütmek hedefinde kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. " dedi.

Sendikaların bir toplumda demokrasinin ve özgürlüklerin en güçlü teminatı olduğunu anlatan Değirmenci, "Zaman, Özçelik-İş zamanıdır. Zaman, HAK-İŞ zamanıdır. 16 şubesi ve 45 bin üyesiyle HAK-İŞ'in vizyon ve misyonuyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Değirmenci, konuşmasının ardından Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığını da ziyaret etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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