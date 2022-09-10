Otomobil apartmanın bahçesine devrildi
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Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feyyaz Yıldız ile beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel