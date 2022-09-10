Otomobil apartmanın bahçesine devrildi Güncel Haberler Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feyyaz Yıldız ile beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük 3. Sayfa Güncel Haberler

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