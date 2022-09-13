Karabük gündem haberleri | Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Karabük haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle depo bölümünde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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