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Karabük gündem haberleri | Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Karabük gündem haberleri | Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle depo bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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