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Karabük gündem haberleri | Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük gündem haberleri | Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük haberi... Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa G. yönetimindeki 78 BD 931 plakalı kamyon, sanayi kavşağında Emre E. idaresindeki 14 NA 744 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyondaki Musa A, İsmail G, Raşit L. ve otomobildeki Ezgi E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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