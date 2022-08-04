Karabük gündem haberleri | Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Karabük haberi... Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Mustafa G. yönetimindeki 78 BD 931 plakalı kamyon, sanayi kavşağında Emre E. idaresindeki 14 NA 744 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada sürücüler ile kamyondaki Musa A, İsmail G, Raşit L. ve otomobildeki Ezgi E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük gündem haberleri | Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.