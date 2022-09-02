Karabük gündem haberleri: Karabük'te iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı Güncel Haberler Karabük haber... Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı. Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampalarında ilerleyen iş makinesi yüklü tırın, arka lastikleri alev aldı. Tırın çekicisinin yanan lastikleri, Eskipazar Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırda hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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