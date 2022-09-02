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Karabük gündem haberleri: Karabük'te iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı

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Karabük gündem haberleri: Karabük'te iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı

Karabük haber... Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı.

Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampalarında ilerleyen iş makinesi yüklü tırın, arka lastikleri alev aldı.

Tırın çekicisinin yanan lastikleri, Eskipazar Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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