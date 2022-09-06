Son dakika haberi: Haddehanenin çatısından düşen iş adamı hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Karabük'te, bir haddehanenin çatısından düşen 40 yaşındaki iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karabük'te, bir haddehanenin çatısından düşen 40 yaşındaki iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin 3 katlı yönetim binası çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden Kaan Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel