Son dakika haberi: Haddehanenin çatısından düşen iş adamı hayatını kaybetti

Karabük'te, bir haddehanenin çatısından düşen 40 yaşındaki iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin 3 katlı yönetim binası çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden Kaan Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.