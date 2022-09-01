Karabük gündem haberleri | Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Karabük gündem haberi: Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ç.U. idaresindeki 78 AAV 825 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Yenice Karabük Fatih Güncel Haberler

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