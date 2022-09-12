Karabük gündem haberleri... Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karabük haberleri... Karabük'te bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi tedaviye alındı.
Karabük'te bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde bulunan Bağessan Sanayi Sitesinde çalışan Afgan uyruklu M.A.H. (29), F. A. (29) ve K.A.A. (17), işten çıktıkları sırada 2 kişinin saldırısına uğradı.
Bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi, cep telefonu ile polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu olduklarını belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel