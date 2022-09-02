Karabük gündem haberleri: Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Yazıköy, Bulak, Bostanbükü ve Gayza köylerinde imar planının yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, alınan kararın ardından yaptığı konuşmada, imar planı çalışmalarına ilk olarak doğal gazın gelmesi için Yazıköy köyünden başlayacaklarını, ardından diğer köylerde de imar planı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.