Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük gündem haberleri: Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak

Güncel Haberler

Karabük gündem haberleri: Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak

Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Yazıköy, Bulak, Bostanbükü ve Gayza köylerinde imar planının yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, alınan kararın ardından yaptığı konuşmada, imar planı çalışmalarına ilk olarak doğal gazın gelmesi için Yazıköy köyünden başlayacaklarını, ardından diğer köylerde de imar planı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Ahmet Sözen Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title