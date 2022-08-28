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Karabük gündem haberleri... Eflani'de "Ova Yaz Şenliği" düzenlendi

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Karabük gündem haberleri... Eflani'de 'Ova Yaz Şenliği' düzenlendi

Karabük haberlerine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde "Ova Yaz Şenliği" yapıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Ova Yaz Şenliği" yapıldı.

Ovaçalış köyüne bağlı Arnavut Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, Ayşe Dinçer, Ramazan Çelik, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Şenlik ağası ise 78 bin lira bağışta bulunan Muhammed Eren oldu.

Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Ramazan Çelik Ayşe Dinçer Karabük Güncel Haberler

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