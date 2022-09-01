Karabük gündem haberleri | Bolu'da çalınan otomobil Karabük'te bulundu Güncel Haberler Karabük gündem haberi... Bolu'da çalınan bir otomobil, polis tarafından Karabük'te park halinde bulundu. Bolu'da çalınan bir otomobil, polis tarafından Karabük'te park halinde bulundu. Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokak'ta kontrollerini sürdüren polis, park halinde plakasız bir otomobil gördü. Ekiplerce yapılan şasi numarası kontrolünde otomobilin 14 ABJ 238 plakalı araç olduğu ve Bolu Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği bölgesinden 25 Ağustos'ta çalındığı tespit edildi. Otomobil, yapılan çalışmaların ardından sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Ekipler, olayın araştırılması, faillerinin tespiti ve yakalanması için Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçerek çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Bolu Güncel Haberler

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