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Karabük gündem haberi... Vali Gürel Eskipazar'ı ziyaret etti

Karabük gündem haberi... Vali Gürel Eskipazar'ı ziyaret etti

Güncel Haberler

Karabük haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Eskipazar Kaymakamlığını ziyaret eden Gürel, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ile Eskipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret gerçekleştirdi.

Ardından Gürel, Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okuluna geçerek burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Barınma, ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıdan sonra Vali Gürel, esnaf ziyareti yaptı.

Gürel'e ziyaretlerinde, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile protokol üyeleri eşlik etti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Hisarcık Karabük Güncel Haberler

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