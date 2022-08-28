Karabük gündem haberi: SEYİT SUBAŞI, KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler Edinilen Karabük haberine göre İSTANBUL'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın cenazesi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi. İSTANBUL'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın cenazesi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi. Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Subaşı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Yusufbey Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Subaşı'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Subaşı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskipazar Beşiktaş Karabük Subaşı Güncel Haberler

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