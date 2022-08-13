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Karabük gündem haberi: Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı

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Karabük gündem haberi: Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma ikramı

Karabük yerel gündem haberine göre Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, sıcak havada çalışan belediye işçilerine dondurma ve su ikram etti.

Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, sıcak havada çalışan belediye işçilerine dondurma ve su ikram etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çocukların belediye personelinin bunaltıcı sıcakta bir nebze de olsa serinlemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Çocukların personele dondurma ve su ikram ettiğini aktaran Köse, "Düşünceli evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler çocuklar." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Çocuk su Güncel Haberler

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