Karabük gündem haberi | Karabük'te UMKE personeline "teşekkür belgesi" verildi Güncel Haberler Karabük gündem haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ay önce Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'te mahsur kalan 4 kişinin kurtarılmasında görev alan UMKE personeline, teşekkür belgesi verildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ay önce Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'te mahsur kalan 4 kişinin kurtarılmasında görev alan UMKE personeline, teşekkür belgesi verildi. Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya 14 Temmuz'da giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grubun kurtarılması çalışmasına katılan Acil Tıp Teknisyenleri Sadık Başkaya, Gülbeyaz Eroğlu, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Can Aktın ile Radyoloji Teknikeri Ayşe Günay'a Vali Fuat Gürel, teşekkür belgesi hazırlattı. UMKE'nin 4 personeline belgeleri, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından takdim edildi. Güncel AA / Ahmet Özler Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Safranbolu Türkiye Karabük Güncel Haberler

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