Karabük gündem haberi: Karabük'te toprak yığınına çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı Gelen Karabük haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İsmail T. (40) idaresindeki 34 EC 1507 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki Arzu (36), Ahmet Emre (15), Alperen (12) ve Saliha Meryem T. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Orhan Kuzu Safranbolu Karabük Tragger Güncel Haberler

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