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Son dakika haberleri! Oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu yaralanan muhtar hayatını kaybetti

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Bir son dakika haberine göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan muhtar kurtarılamadı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan muhtar kurtarılamadı.

Boyalı köyünde Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Yalçın Vatan (45) oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlandı.

Yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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