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Karabük gündem haberi: Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Karabük gündem haberi: Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük gündem haberi: Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ovacık ilçesine giden Cumali Çetin (46) yönetimindeki 06 VAN 05 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güneysaz köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Arda (15) ve Eren Çetin (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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