Karabük gündem haberi: Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. B.D. yönetimindeki 78 ABC 126 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireç Kuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü B.D. ve yanındaki S.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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