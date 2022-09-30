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Karabük gündem haberi: İş adamı Çapraz, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

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Karabük gündem haberi: İş adamı Çapraz, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

Karabük gündem haberi: İş adamı Fatih Çapraz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

İş adamı Fatih Çapraz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Çapraz, kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 1950'li yıllardan bu yana Karabük'e hizmet eden sanayici ve siyasetçi bir aileden geldiğini söyledi.

Uzun yıllardır iş hayatında elde ettiği bilgi ve tecrübeler sonucunda 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak KTSO kongeresinde başkanlığa aday olduğunu belirten Çapraz, "KTSO bu şehrin iş hayatının en önemli örgütüdür. Amacımız bu güçlü yapıyla birlikte Karabük'ümüzü cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en yüksek iş ve yaşam kalitesine sahip örnek bir kent haline getirmektir. Ekibimle bunu başaracağımıza dair inancım tamdır." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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