Karabük gündem haberi... AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor Güncel Haberler Karabük haberi... AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti. AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, program kapsamında Kehler, Cücahlı, Gökpınar, Akkışla ve Cabbar köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden Ünal, projeleri anlattı. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal, "Köylülerimizle sohbet ortamında bir araya gelerek, köyümüze yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de Kadıbükü, Karacatepe, Sarıahmetli, Toprakcuma, Yolbaşı, Sırçalı, Konarı ve Sat köylerine gitti. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Güneş, "Rabbim aziz milletimizle birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Milletvekili Cumhur Ünal Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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