Karabük Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Yangın Söndürme Ekiplerine Teşekkür Mektubu

Karabük Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Yangın Söndürme Ekiplerine Teşekkür Mektubu
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Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale eden görevlilere teşekkür mektubu yazdı. Yangınlara karşı gösterilen özveri ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına çeşitli illerden gelerek alevleri söndürme çalışmalarına katılan görevli ve gönüllülere, teşekkür mektubu yazdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan orman yangınlarının, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve görev yapan ekiplerin büyük özverisi sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Birlik ve dayanışmanın bir kez daha gözler önüne serildiği bu süreçte Karabük Gençlik Merkezi öğrencilerinin anlamlı bir jest yaptığı aktarılan açıklamada, Karabük'ün gençleri tarafından kaleme alınan mektupların yangına müdahale etmek için günlerce uykusuz kalan ve ateşin içine cesurca giren personele ulaştırıldığı kaydedildi.

Gençlerden biri yazdığı mektupta, "Siz, yalnızca alevleri söndürmediniz. Umudumuzu, doğamızı, nefesimizi de korudunuz. Her damla teriniz, toprağa düşen bir damla can gibi. Sizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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