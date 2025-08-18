Karabük Gar Sahası projesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde yer alan mevcut tren garı sahasının tahliyesi ve yeni gar alanının Aşağıkızılcaören mevkisinde inşası için önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından bazı taşınmazların acele kamulaştırılması süreci başlatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında şehir merkezinde açılacak alanın yeşil alanlar, sosyal donatılar ve kamusal mekanlarla yeniden düzenlenmesini öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, projenin Karabük için büyük önem taşıdığını kaydetti.