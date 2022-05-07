Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Tümen yeniden seçildi - Haberler

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Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Tümen yeniden seçildi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Tümen yeniden seçildi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

KARABÜK (AA) - Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılan genel kurulda Tümen ile Hüseyin Kılıç başkanlığa aday oldu.

Seçimlerde 63 oy alan Tümen, yeniden başkan seçildi. Kılıç ise 50 oy aldı.

Nurettin Tümen'in yönetim kurulunda Mehmet Deniz, Erol Işık, Cevdet Abaoğlu ve Ümit Yaman yer aldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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