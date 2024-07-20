Karabük-Eskipazar kara yolunda çökme yaşandı
Karabük-Eskipazar kara yolunun bir bölümünde meydana gelen çökme sonucunda yolun onarım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca çökmeden etkilenen demir yolu da ulaşıma kapatıldı.
Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük- Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen çökmenin ardından ekipler harekete geçti.
Tedbirlerin alınmasının ardından Karayolları ekiplerince yolda onarım çalışması başlatıldı.
Öte yandan, yolun çökmesinden etkilenen bölgedeki demir yolu da ulaşıma kapatıldı.
Güzergahta trafik akışı, karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.