Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir Yeniden Seçildi

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulunda yapılan seçimde İbrahim Bedir yeniden başkan seçildi. Bedir, birlik ve beraberlik içerisinde sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir, genel kurulda yapılan seçimde yeniden başkan seçildi.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurulda seçime mevcut başkan İbrahim Bedir'ın yer aldığı tek liste ile gidildi. Seçim sonundan Bedir yeniden başkan seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bedir, "Öncelikle ekibime ve şahsıma gösterdiğiniz teveccühten ötürü şükranlarımı sunuyor, yapmış olduğumuz Genel Kurulumuzun hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Karabük'teki Erzurumlular olarak birlik ve beraberlik içerisinde sosyal sorumluluk projelerimizle ihtiyacı olanın yanında olmaya ve beraberliğimizi pekiştirecek etkinliklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KARABÜK