Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince kentte zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticareti"nin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri neticesinde yapılan operasyon ile S.S. ve G. İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 853 adet sentetik ilaç, 2.08 gram sentetik kannabinoid maddesi, 83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve G.İ. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK