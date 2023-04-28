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Karabük'e Nisan ayının son günlerinde kar sürprizi

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Karabük'e Nisan ayının son günlerinde kar sürpriziKARABÜK Karabük'ün yüksek kesimleri Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük'e Nisan ayının son günlerinde kar sürprizi

KARABÜK Karabük'ün yüksek kesimleri Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin rakımlıKeltepeKayakMerkezinde kar yağışı başladı. Nisan ayının son günlerinde yağan kar ile tesis tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli Rampalarında da devam eden kar yağışı sonrası sürücüler dikkatli şekilde ilerliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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