Karabük'e AFAD hizmet binası yapılacak

Karabük'e AFAD hizmet binası yapılacak.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde inşa edilecek bina yaklaşık 5 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Afet ve acil durum yönetim merkezi, ana hizmet ve arama kurtarma binası olmak üzere üç ana bölümden oluşacak bina, sadece afetlere hızlı müdahaleyi değil, aynı zamanda halk eğitimleri, tatbikatlar ve koordinasyon toplantıları için de kullanılabilecek altyapıyı içinde barındıracak.

Projenin ihalesi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'ün ihtiyacı olan modern AFAD hizmet binasının şehre kazandırılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şahin, Keskinkılıç ve Salt, yatırımın gerçekleşmesinde desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, hizmetin kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
