Karabük'e 8'i uzman 82 doktor ataması yapıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Karabük'e 82 hekim atamasının yapıldığını duyurdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sağlık alanında önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Fiziki yapının yanında hekim açıklarının da giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize 2 iç hastalıkları uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, radyoloji uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, aile hekimliği uzmanı ve 74 pratisyen hekim ataması yapıldı. Hekimlerimize ve Karabük'ümüze hayırlı olsun."

Atamaların hayırlı olmasını dileyen Keskinkılıç da "Tek seferde 82 hekimin atanması çok önemliydi. Bu atamalar ile hekim sıkıntısı büyük ölçüde çözülecek. Bunun yanında fiziki alanda da önemli çalışmalarımız var. Beşbinevler Mahallemizdeki hizmet binasının devreye alınması ile fiziki sorunlarda çözüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Şahin ve Keskinkılıç açıklamalarında, atamalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.