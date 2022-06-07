Karabük Belediye Başkanı Vergili'den "mahalle esnafına sahip çıkın" çağrısı - Haberler

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Karabük Belediye Başkanı Vergili'den "mahalle esnafına sahip çıkın" çağrısı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük Belediye Başkanı Vergili'den 'mahalle esnafına sahip çıkın' çağrısı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşlardan mahallelerindeki esnafa sahip çıkmalarını istedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşlardan mahallelerindeki esnafa sahip çıkmalarını istedi.

Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden Vergili, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Kendisinden ekmek büfesi istenmesi üzerine açıklama yapan Vergili, halk ekmeği belirli sayıda ürettiklerini bildirdi.

Diğer fırınları zorda bırakıp kapanmalarını istemediklerini vurgulayan Vergili, şunları kaydetti:

"Ancak sürekli zam yaparak bizi zorladılar. Daha önce belediye fırınında 10-12 bin ekmek yapıyorduk, onlar fiyatları yükseltince 30-35 bin ekmek yapmaya başladık. Bu ekmekleri de mevcut büfelerimizde satıyoruz. Her yere büfe koymak gibi bir durum söz konusu olmaz. Mahalleli bakkalına, marketine sahip çıkmıyor, zincir market meraklısı. Sahip çıkılmayınca doğal olarak kapanıyor. Bizim yerli bakkallarımız ve marketlerimiz var."

AA / Ahmet Özler - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Rafet Vergili Karabük Güncel Haberler

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