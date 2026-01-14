Haberler

Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklediğini duyurdu. Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı tahmin ediliyor, ulaşımda aksama ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
