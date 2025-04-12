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Karabük - Bartın Karayolu Tonajlı Araçlara Kapandı

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Karabük'te etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın karayolu tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yol güzergahında kar küreme çalışmaları devam ederken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.

Karabük - Bartın karayolu tonajlı araçların geçişine kapandı

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

KARABÜK - Karabük'te kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karabük-Bartın Karayolunda etkili olan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmezken, yol güzergahı üzerinde 4 kar küreme ve tuzlama aracı ile bir greyder aralıksız kar küreme çalışması yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile kuvvetli kar uyarısında bulunduğu Karabük'te kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kış ayında almadığı kar yağışını Nisan ayında gören Karabük'te kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Karabük'te 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karabük - Bartın karayolunda yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı sonrası Bölge Trafik ekipleri yol güzergahında önlem alınırken, karayolları ekipleri ise yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yolda kalan ağır tonajlı bir Tır ise traktör yardımı ile çekildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede ise buz sarkıtları oluşması ise dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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