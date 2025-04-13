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Karabük-Bartın Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Yeniden Kapandı

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Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın Karayolu, yüksek tonajlı araçların geçişinin ardından küçük araçlara da kapatıldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Karabük- Bartın karayolu kar yağışı nedeniyle kapandı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası Karabük-Bartın Karayolu yeniden ulaşıma kapandı.

Şehirde iki gündür etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, Karabük-Bartın Karayolu yoğun kar yağışı sonrası yüksek tonajlı araçlardan sonra küçük araçlarında geçişine kapatıldı.

Dün etkili olan kar yağışı sonrası ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan karayolu, kar yağışının etkisini artırmasıyla diğer araçların da geçişine kapatıldı.

Bölgede karayolları ekipleri yolu açmak için kar küreme çalışmalarını sürdürürken Bölge trafik ekipleri ise hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN - Güncel
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