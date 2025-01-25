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Karabük-Ankara Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Açıldı

Karabük-Ankara Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Açıldı
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Karabük-Ankara kara yolunda 19 Temmuz 2024'te meydana gelen çökme sonrası yaklaşık 100 metrelik bölüm 3 ay süren çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Yol güçlendirildi ve çift yönlü trafik akışı sağlandı.

Karabük- Ankara kara yolunda geçen yıl çökme meydana gelen kısım tekrar ulaşıma açıldı.

Kara yolunun Ankara istikametinde 19 Temmuz 2024'te yaşanan çökmenin ardından ulaşıma kapatılan yaklaşık 100 metrelik bölümde çalışmalar tamamlandı

Tadilat kapsamında karayolları ekiplerince 66 fore kazık çakılarak güçlendirilen zemine, duvar, dolgu ve asfalt serme işlemi gerçekleştirildi. Böylece yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sona erdi.

Karabük istikametinden sağlanan ulaşım, yeniden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, çökme nedeniyle kapanan bölgedeki demir yolunda da tadilat yapıldı. Demir yolu, 66 fore kazık çakılarak duvar yapılmasının ardından yaklaşık 3 ay önce yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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