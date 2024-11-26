Üye Girişi
Haberler
İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Karabet Geçidi Yoğun Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Karabet Geçidi Yoğun Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bölgede kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karabet Geçidi kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyrederken, Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kurubaş Geçidi'nde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray yolumun 10. ve 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Bahçesaray'a erişim, Hizan-Bahçesaray yolu üzerinden sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
img

Özel'den bomba Öcalan iddiası
img

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sparta Prag Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sparta Prag Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BRATİSLAVA MİLAN maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.