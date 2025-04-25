Karabet Geçidi'nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağdı

VAN - Van'- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağışı etkili oldu.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.