Karabet Geçidi'nde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor durumda kalıyor.
3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağdı
VAN - Van'- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağışı etkili oldu.
Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel