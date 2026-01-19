Haberler

Üzerinden otomobil geçen köpek yürümeye başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir otomobilin üzerinden geçtiği köpek, tedavi edilerek tekrar yürümeye başladı. 'Karabaş' adı verilen köpek, daha önce tüfekle vurulmuş ve tedavi edilmiştir.

BOLU'da yerde yatarken üzerinden otomobil geçen köpek, tedavi sonrası tekrar yürümeye başladı. Köpeğe, 'Karabaş' ismi verildi.

Olay, 10 Ocak'ta merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Bir otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Arka ayağı kırılan köpek, çevredekiler tarafından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Otomobilin köpeğin üstünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, tespit edilen otomobil sürücüsüne Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

Daha önce de tüfekle vurulduğu için vücudunda saçmalar tespit edilen köpek, belediyeye bağlı veterinerler tarafından tedavi edildi. 'Karabaş' ismi verilen köpek, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde yürüyüşler yapmaya başladı.

Haber: Oğuzhan EKE / BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı