Karabağlar Yaylasında İkinci Yangın: İtfaiye Ekipleri Alevlere Toprak Atarak Müdahale Etti

Muğla'nın merkez ilçesi Karabağlar yaylasında aynı gün ikinci yangın çıktı. Elektrik kaynaklı ağaç yangınında dar ve topraklı yolların çamurlaşması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Ekipler, elleri ve küreklerle alevlere toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Karabağlar yaylasında aynı gün ikinci yangın

İtfaiye ekipleri elleri ve kürekle alevlere toprak attı

MUĞLA - Muğla'nın merkez ilçesi Karabağlar yaylasında aynı gün ikinci yangın çıktı. Elektrik kaynaklı ağaçta başlayan yangında dar ve topraklı yollar yayla sakinlerince sebze ve meyve sulaması sonrası sular yola taşınca çamurlaştı ve tankları su dolu itfaiye araçları zor anlar yaşadı.

Saban 04.00'da Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkiinde çıkan yanında hayvan barınağı ve samanlar yanmıştı. Öğleden sonra ise yine Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Şeref Kahvesi Küme Evleri Mevkiinde elektrik kaynaklı ağaç yangını eve sıçradığı öğrenildi.

112Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar yayla yollarının sulamadan kaynaklı sularının yollara akması nedeniyle yolun çamurlaşması sonucu itfaiye ekipleri ilerlemekte güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri araç ile ulaşmakta zorlandıkları anlarda yanan alana elleri ve kürek ile toprak serperek alevleri söndürmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.