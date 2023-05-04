Karabağlar'da polis 'Kadına El Kalkamaz' broşürleri dağıttı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi pazar yerinde vatandaşları, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirdi.

Pazar yeri ziyaretçilerine "Kadına El Kalkamaz" projesini anlatan polis, KADES ve "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıttı.