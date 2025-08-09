Karabağlar'da Patlayan Su Borusu İki Gündür Onarılmadı

Karabağlar'da Patlayan Su Borusu İki Gündür Onarılmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir su borusunun patlaması sonucu, mahalle sakinleri iki gündür suyun boşa aktığını ve duruma tepki gösterdi. İZSU'ya yapılan ihbarlara rağmen ekiplerin hala gelmediği belirtildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.

Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.

Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, "Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu

Tercih yapacaklar dikkat! Danıştay'dan binlerce öğrenciye güzel haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.