Karabağlar'da internet kafe ve kıraathaneler denetlendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde internet kafe ve kıraathanelerde denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ilçedeki 13 internet kafe ile 33 kıraathane denetlendi. 78 park ve bahçe ile metruk binalarda da denetim yapıldı.