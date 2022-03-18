Karabağlar Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerini unutmadı

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle ilk olarak Karabağlar Kaymakamlığı'nda düzenlenen törene katıldı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi tarafından Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, şehit yakınları, gaziler, CHP'nin İzmir İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice, İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör'ün de aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, günün önem ve anlamını içeren görsel sunumun ardından şehit olan Karabağlarlıların adlarının tek tek okunmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru törende yaptığı konuşmada, Başkan Selvitopu'na bu etkinlik için teşekkür ederek, "Aziz şehitlerimiz! Bugün bayraklar memleket ufkunu donatıyorsa siz göğsünüzü düşmana siper ettiğiniz içindir. Şimdi her 18 Mart geldiğinde huzurunuzda başımız minnetle eğilirken, övünç ve gururla doluyuz. Aynı zamanda bugün Türkün Ulusal Savaş Tarihine altın harfle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü onurla, gururla yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale'nin önemi

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, dünyanın en güçlü ordularına, emperyalist güçlere karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkat çekerek, "Bu zafer bir ulusun nasıl mücadele vermesi gerektiğinin ender örneklerinden biridir. Dünyadaki tüm savaşlar içinde Çanakkale'nin ayrı bir yeri vardır" dedi.

Çanakkale ruhunun çok iyi anlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bugün ülkemiz ayaktaysa ve dünyadaki saygın yerini koruyorsa, o kararlı ruh ve anlayış nedeniyledir. Bu ruh bundan sonra da aynı şekilde ülkemizin sonsuza dek yaşaması için devam edecektir. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Şehitlerimiz yüreklerimizde ilelebet yaşayacaklardır" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlığa, hürriyete, özgürlüğe ve Cumhuriyete giden yolun en önemli kilometre taşı olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnet diliyorum. Tüm şehitlerimize ne kadar sahip çıksak azdır. Cumhuriyet hepimizindir. Dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olan bir mücadelenin eseridir" dedi.

Konuşmaların ardından Tuğba Tutucu ve Onur Karagözoğlu tarafından, Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin kaleme aldığı mektuplar seslendirildi

Tören, şehitlerin adlarının yazılı olduğu anıta kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Lokma döküldü

Karabağlar Belediyesi ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Şehitler Parkı, Kibar Pazaryeri önü ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı olmak üzere 3 farklı noktada lokma döktürdü.

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