Karabağlar Belediyesi Su Baskınlarına Karşı Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, su baskını yaşanan bölgelerde yapılan onarım çalışmalarını denetleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının etkilerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, asfaltlama çalışmaları da yerinde incelendi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından su baskını yaşanan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı onarım çalışmalarını denetleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Selvitopu ayrıca Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak ve kenti daha modern hale getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Karabağlar'da da yer yer su baskınlarına neden sağanak yağışın olumsuz etkilerini gidermek için hemen harekete geçti. Yunus Emre Mahallesi'nde vatandaşların yıkılan bahçe duvarları yapılırken, şiddetli su akıntısının zarar verdiği kaldırımlar yenileniyor. Olası baskınları engellemek için yeni tretuvarlar döşeniyor.

Başkan Selvitopu mahalleye giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Böylesi şiddetli yağışlarda ilçemizde münferit su baskınları yaşanabiliyor. Gelen her ihbarı değerlendirmeye ve zararları gidermeye gayret ediyoruz. Su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

HUMMALI ÇALIŞMA

Yaraları sarmaya devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da asfaltlama çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Son olarak Uğur Mumcu Mahallesi'nde emek harcayan ekipleri, Başkan Selvitopu yalnız bırakmadı. Mahalle Muhtarı Tekin Derdiyok'un eşlik ettiği ziyarette çalışmaları inceleyen Başkan, ekiplere kolaylıklar diledi. Başkan Selvitopu ayrıca sohbet ettiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kendi asfalt üretim tesisi ve modern araçları bulunan Karabağlar Belediyesi'nin, sezon başından bu yana tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Asfaltlama konusunda en başarıyı yerel yönetimlerden biriyiz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacak ve mümkün olduğunca çok sokakta serim gerçekleştireceğiz. Çünkü amacımız 500 bin insanımıza eşit hizmet götürmek" diye konuştu.