Karabağlar Belediyesi'nden vatandaşlara şerbet ikramı - Haberler

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Karabağlar Belediyesi'nden vatandaşlara şerbet ikramı

Bültenler - Güncel
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Karabağlar Belediyesi'nden vatandaşlara şerbet ikramı

Karabağlar Belediyesi, Ramazan Ayı'nda ilçede bulunan camilerde şerbet ikramı yapıyor. Teravih namazı çıkışında yapılan ikram vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Ramazan nedeniyle ilçede bulunan 85 camii ve mescidin daha temiz olması, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapması için temizlik çalışmaları gerçekleştiren Karabağlar Belediyesi, cami önlerine de ikram araçları koydu. Bu araçlardan, teravih namazından çıkan vatandaşlara şerbet ikram ediliyor.

Kendilerine ikram edilen şerbeti tadan vatandaşlar, eski dönemlerde yapılan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin yeniden canlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatarak, "İkramlar ay boyunca devam edecek. Umarız daha nice Ramazanları aynı dayanışma duygusuyla, barış, dostluk ve kardeşlik içinde karşılarız" dedi.

Bültenler / Güncel

Karabağlar Belediyesi, Ramazan, Güncel, Haberler

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