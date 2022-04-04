Karabağlar Belediyesi'nden Ramazan dayanışması

Yaklaşık 10 bin hanenin bütçesine katkı sunulacak. Bu kapsamda binlerce erzak paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirlenen program doğrultusunda ulaştırılacak. Ayrıca Sosyal Destek Kartı'yla da yine binlerce aile, ihtiyaçlarını istedikleri marketlerden karşılamaya devam edecek. Böylece ay boyunca yaklaşık 10 bin hanenin bütçesine katkı konulacak.

Karabağlar'da dayanışma ruhu, bu Ramazan Ayı'nda da kendini gösterecek. Karabağlar Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi bu ayda da, ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürecek. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde uygulanan uygulanan "Sosyal Destek Kartına" geçen ilk yerel yönetimlerden olan Karabağlar Belediyesi, her ay yaklaşık 3 bin hanenin hesabına, düzenli olarak para yatırıyor. Vatandaşlar böylece ihtiyaçlarını diledikleri yerlerden Sosyal Destek Kartı'yla karşılayabiliyor.

Sosyal Destek Kartı devam ederken, Ramazan Ayı nedeniyle erzak dağıtımlarına da ağırlık verilecek. İçinde kuru gıdaların olduğu binlerce erzak paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Ramazan Ayı'nın ülkemize bolluk, bereket, sevgi ve saygı getirmesini dileyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ramazan da gönüllerin, sofraların paylaşıldığı bir aydır. Bu nedenle Karabağlar Belediyesi olarak Ramazan Ayı'nda toplu iftar düzenlemek yerine erzak dağıtımına ve Sosyal Destek Kartı'na ağırlık vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza olanaklarımız ölçüsünde ulaşacağız" dedi.

Tüm vatandaşların huzur ve barış ortamı içinde bir Ramazan Ayı geçirmelerini dileyen Başkan Selvitopu, "Savaşın acımasız yüzünü en net şekilde gördüğümüz bugünlerde, bu çağrıyı önemli buluyorum. Umarım ülkemiz daha nice Ramazan aylarını aynı birlik ve beraberlik anlayışıyla geçirir" diye konuştu.

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